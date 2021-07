Białystok. Policjanci zatrzymali kobietę, która według monitoringu wyrwała figurkę Jezusa z kruchty kościoła św. Wojciecha (zdjęcia)

Policjanci prowadzą czynności w kierunku artykułu 196 Kodeksu karnego. Mówi o obrazie uczuć religijnych. Grozi za to do dwóch lat pozbawienia wolności.

Na razie nie wiadomo, co skłoniło 64-latkę do takiego czynu. Miał on miejsce w poniedziałek [12.07.2021] rano w kościele św. Wojciecha. To wtedy zauważono, że figurka Pana Jezusa, znajdująca się w kruchcie przy wejściu, została oderwana od ściany. Na otynkowanym murze pozostał ślad po kleju.

- Od razu poinformowałem wiernych o incydencie, a także wezwałem policję - mówił w poniedziałek ks. Jan Wierzbicki, proboszcz parafii św. Wojciecha.