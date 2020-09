Białystok. Podniósł 17-latce bluzkę, obnażył jej nagą pierś. 70-latek oskarżony o skandal na wiecu wyborczym Andrzeja Dudy (zdjęcia)

- Podczas samego spotkania nasz baner był ciągle zasłaniany przez dwójkę mężczyzn z większym transparentem z napisem “Andrzej Duda Nasz Prezydent”. Przy tym wszystkim nie obyło się bez komentarzy o podtekście seksualnym kierowanych w grupę nastoletnich dziewczyn przez 40-letnich mężczyzn. Miarka się przebrała, kiedy jeden z nich podszedł do mnie, spojrzał na moją koszulkę na ramiączkach i powiedział: “To już może w ogóle zdejmij tą koszulkę”, po czym podniósł ją do góry pokazując moją nagą pierś - opowiadała roztrzęsiona licealistka. Złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Ta, z uwagi na okoliczności sprawy i wiek pokrzywdzonej, objęła ten czyn ściganiem z urzędu.

