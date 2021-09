Białystok. Młodzi Podlasianie domagają się utworzenia tymczasowego całodobowego oddziału psychiatrii dla dzieci i młodzieży

Województwo podlaskie jest jedynym w kraju, w którym nie ma żadnego oddziału psychiatrii dziecięcej. Młodzi pacjenci muszą szukać pomocy w stolicach województw ościennych. Od 2020 roku trwa budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstokur. To część dużego projektu, w ramach którego powstanie też centrum dla osób dorosłych wymagających leczenia psychiatrycznego.

- Wiemy, że utworzenie takiego oddziału tymczasowego nie jest proste. To musi trwać. Jeśli jednak nic nie zacznie my robić, to za dwa lata,gdy ma być gotowe Centrum Psychiatrii Dzieci, nie będzie kadry - mówił Michał Zarzecki z Forum Młodych Ludowców