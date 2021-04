Białystok. Dzieci, rodzice i parafie szykują się do uroczystości I Komunii Świętej. Po raz drugi w pandemii, ale tym razem w maju

W niektórych parafiach zapisywano na poszczególne dni. Gdy było to dzień powszedni, to w kościele razem z pierwszokomunijnym ,uczniem mgło przebywać 10 osób z rodziny. Jeśli w niedzielę, to limit ten zmniejszał się do trzech osób. Wszystko to zależało od powierzchni świątyń.

W odróżnieniu od sakramentu bierzmowania, który w poprzednim roku zarządzeniem metropolity został przeniesiony na rok 2022 i kolejny, uroczystości pierwszokomunijne odbędą się w majowym terminie. Szykują się do nich wierni m. in. w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Ich proboszczowie nie chcieli wypowiadać się szerzej na temat przebiegu I Komunii Świętych.