Białostockie Klasyki Nocą 2021. Fani starej motoryzacji spotkali się przed Pałacem Branickich w Białymstoku (zdjęcia)

29 lipca, jak co czwartek, miłośnicy zabytkowych aut spotkali się na parkingu obok Pałacu Branickich, vis a vis Hotelu Aristo. I tym razem pojawiły się m.in. klasyczne mercedesy, BMW, a nawet Rolls-Royce. Mimo że kryterium pożądanych aut i motocykli to wiek minimum 25 lat, to pojawiło się też kilka nowoczesnych samochodów, które na naszych drogach budzą zainteresowanie.

- Celem organizowania spotkań Białostockich Klasyków Nocą jest przede wszystkim rozpowszechnianie klasycznej motoryzacji, wymiana doświadczeń i miłe spędzanie wolnego czasu - twierdzą organizatorzy.

Jest to również możliwość pochwalenia się przed innymi swoim ukochanym autem. Samochody, które pojawiają się na cotygodniowym spocie to często odrestaurowane klasyki, które według ich właścicieli mają duszę. Historia każdego auta jest inna i często naprawdę zaskakująca, dlatego każdy, kto choć trochę interesuje się motoryzacją, powinien wybrać się na spotkanie, porozmawiać z kierowcami, a także zrobić selfie przy klasycznym rodzynku.