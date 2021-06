Białostocka spółka IT TenderHut partnerem strategicznym StockAmbit

StockAmbit to nowa platforma crowdfundingu udziałowego skierowana do start-upów i firm technologicznych we wczesnej fazie rozwoju. Jej wyróżnikiem jest stosowanie wymogów transparentności zbliżonych do tych, jakie stawia warszawska GPW przed emitentami na NewConnect. Inwestycja TenderHut. To ważny sygnał dla start-upów zainteresowanych skorzystaniem z tej formy finansowania, wzmacniający pozycję nowego gracza. Jak zapewniają twórcy platformy, są otwarci także na nowych inwestorów.