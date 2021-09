Białostocka spółka AC SA dostarczy instalacje gazowe do Algierii [zdjęcia]

Spółka AC S.A. podpisała kontrakt za dostawę 40 tysięcy zestawów samochodowych instalacji gazowych STAG do Algierii. Kontrahentem białostockiej firmy jest Naftal, spółka należąca do największej firmy naftowo-gazowej w Algierii i w Afryce. Wartość kontraktu przekracza 25 mln zł. Dostawy wynikające z umowy mają być zrealizowane w ciągu 18 miesięcy.

- Jesteśmy dumni, że polska, białostocka firma pokonała w wyścigu o to zamówienie producentów z całego świata. To dla nas bardzo ważny kontrakt na obiecującym afrykańskim rynku – podkreśla Anatol Timoszuk, prezes AC SA.

Samochody, które po zamontowaniu instalacji autogaz STAG, będą napędzane gazem LPG, staną się tańsze w eksploatacji. Dodatkowo przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 w Algierii. Badania potwierdzają, że LPG jest paliwem bardziej ekologicznym niż benzyna, ponieważ emituje mniej dwutlenku węgla (o ok. 10 – 15 proc.), tlenku węgla (o ok. 20 proc.) oraz węglowodorów (o ok. 60 proc.).