Bez prądu w podlaskim. Gdzie 17.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Tajno Podjeziorne, numery: od 33 do 37, 47, 48, 49 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Augustów, ul. Rajgrodzka 123, 124A, Biernatki, numery: od 1 do 4A 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, numery: od 6 do 17 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pełele, numery: od 11 do 13 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pełele, numery: od 8 do 10 22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pomorze, numery: od 18 do 23, Degucie, 6 19.04 od godz. 8:00 do 15:00

Filipów Drugi, numery: od 2 do 52 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Potopy, Olszanka, Michałówka, Sikorowizna, Poszeszupie-Folwark, numery: od 2 do 21 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Sadzawki, numery: od 8 do 14 19.04 od godz. 8:00 do 15:00

Nowa Pawłówka, numery: od 18A do 31 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wołownia, numery: od 1 do 4 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Żyrwiny, Romaniuki, numery: od 4 do 9, Wojciuliszki, 4 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Olszanka, numery: od 1 do 11, Łanowicze Małe, numery: od 1 do 7 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Zarzecze, numery: od 2 do 29 22.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wszerzecz-Kolonia, bud od nr 20 do 27; gm. Śniadowo

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Drozdowo, ul. Kraska nr od 7 do 21 (nieparzyste) i nr od nr 12 do 40 (parzyste); gm. Piątnica

23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Konarzyce, ul. Olszowa od nr 8 do 8h; gm. Łomża

23.04 od godz. 8:00 do 14:00

Stara Łomża przy Szosie, ul. Dolna nr 31; gm. Łomża

23.04 od godz. 8:00 do 13:00

Konarzyce, przejazd kolejowy na dz. 901/1; gm. Łomża

26.04 od godz. 8:00 do 13:00

powiat zambrowski

Kalinówka-Basie, bud od nr 1 do 9, od nr 14 do 23 i od nr 30 do 40; gm. Rutki

17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Zambrów, ul. Białostocka nr 42b, 42c

19.04 od godz. 9:00 do 13:00