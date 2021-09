Bez prądu w podlaskim. Gdzie 16.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Zielone Królewskie, numery: od 8 do 12, działki: 52, 56/2

16.09 od godz. 8:00 do 15:00

Leszczewo, numery: od 1 do 15A, od 20 do 32, dz.8/12, Suchodoły, 11, Szelment

16.09 od godz. 8:00 do 13:00

Białorogi, numery: 1, od 6 do 8A, od 11 do 19, Hydrofornia, działki: 13/1, 28/1, 35/3, 41/1

16.09 od godz. 12:00 do 18:00

Ejszeryszki, numery: od 1 do 6

16.09 od godz. 14:00 do 19:00

Karasiewo, numery: od 10 do 18

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Karasiewo, numery: od 1 do 9

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

Olszanka, 43, Jemieliste, numery: 4, 7, od 34 do 40, dz.124/2, Piecki, numery: od 10 do 24, od 40 do 46, maszt telefonii komórkowej Orange i Polkomtel, Agrafinówka, numery: od 1 do 5, 7, 8, od 11 do 18, Smolenka, numery: od 1 do 8, Bartnia Góra, 3, Stare Motule, numery: 36, 38, 39, Stara Chmielówka, 49, Nowa Dębszczyzna, numery: od 17 do 20, Stara Dębszczyzna, numery: od 1 do 6, od 9 do 16, działki nr: 26/26, 26/28, 26/29, 26/30

21.09 od godz. 9:00 do 15:00