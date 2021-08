Bez prądu w podlaskim. Gdzie 16.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (16.08)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (16.08 15:08) nie ma prądu w podlaskim? Białystok Białystok, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" tunel, ul. Octowa 2, 2A, 4

16.08 od godz. 6:00 do 19:00 Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat augustowski Dalny Las, odbiorcy zasilani z ZK 14159 i ZK 14035

17.08 od godz. 8:30 do 15:30 powiat suwalski Rutka-Tartak, ul. Północna, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, ul. Słowicza, ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Gajowa, ul. Młynarska, ul. Suwalska, ul. Wojska Polskiego, ul. Górna, ul. Leśna, Rowele, numery: od 1 do 35, Olszanka, numery: od 1 do 20, Potopy, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, Poszeszupie, Pobondzie, Kadaryszki

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Bolcie, 10, Grzybina, numery: od 6 do 8

19.08 od godz. 8:00 do 16:00

Płociczno-Tartak

20.08 od godz. 7:00 do 18:00 Płociczno-Tartak, TARTAK

20.08 od godz. 8:00 do 16:00 Prudziszki, numery: od 5 do 6, Wołownia, 21

20.08 od godz. 8:00 do 16:00 Tabałówka, numery: od 6 do 9

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 Prudziszki, numery: od 5 do 6, Wołownia, 21

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Bolcie, numery: od 2 do 6

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Czerwonka, kolonie: 94, 95, 96, Brukowo, 10, Morgi, 13, Chlewisk Dolny, wystapią kilkuminutowe zaniki, Chlewisk Górny, wystapią kilkuminutowe zaniki

26.08 od godz. 8:00 do 19:00 powiat sejneński Wysoka Góra, Piotrowa Dąbrowa, Królówek, Bobrowisko, 16, Wiatrołuża Pierwsza, 12, 13

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Sejwy, numery: od 6 do 8

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Przystawańce, numery: od 3 do 7

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pełele, numery: od 2 do 7B

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 Murowany Most, odbiorca zasilany z ZK9748

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kolneński Lachowo, bud nr 40 - Gospodarstwo Rolne, nr 75 - Blok mieszkalny; gm. Kolno

17.08 od godz. 7:30 do 17:00 powiat zambrowski Wola Zambrowska, ul. Bracka nr 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, ul. Działkowa nr 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 61, 63, 65, ośw uliczne, ul. Główna nr 36, ul. Księdza Henryka Kulbata nr 33, 35, ul. Myśliwska nr 1, 2, 6, 8, 10, Przepompownia ścieków, ul. Pogodna nr 32; gm. Zambrów

17.08 od godz. 8:00 do 13:00

Zambrów, ul. rtm. Witolda Pileckiego nr. 72, 74, 74a, b/nr, Cieciorki, bud. nr. 1B, 1C, dz. nr. 482 (altana); gm. Zambrów

23.08 od godz. 9:30 do 12:30 powiat łomżyński Mrówki, bud od nr 1 do 9, Nieławice, bud nr 39: gm. Wizna

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat grajewski Rydzewo, bud od nr 29 do 47; gm. Rajgród

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Grajewo, ul. Budowlana, ul. Wiórowa, Kacprowo, ; gm. Grajewo

24.08 od godz. 7:00 do 20:00

powiat moniecki Giełczyn, ul. Cicha działka nr 483/4, ul. Grzybowa nr 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, ul. Lipowa nr 1, 2, 4, 6, 8, 10a, ul. Poziomkowa nr 2, 7, 9, 11, ul. Spokojna nr 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 80; gm. Łomża

26.08 od godz. 7:30 do 14:30

Łomża Łomża

1.09 od godz. 5:00 do 6:00 Łomża

1.09 od godz. 14:00 do 16:00 powiat białostocki Doktorce, Lesznia, Łyse, Strabla

17.08 od godz. 8:00 do 11:00 Dołki, 23, Chodory, od nr 43 do nr 49

18.08 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworówka, działka 104

23.08 od godz. 10:00 do 14:00 Nowodworce, ul. Jodłowa 2,6,10, ul. Leśna dz.1296/3, ul. 3-go Maja 25,25/1,25/2, ul. Brzozowa 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/3, 7/5, 8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/12, 8/14, 9, 9I, 9J, 9G, 12, 12A, dz.1369/5, dz.1369/8, dz.1380/3, dz.1384/3, dz.1384/4

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łapy, ul. Sokołowska od 1 do 38, ul. Warszawska od 18 do 35, ul. Kościelna, ul. Wincentego Witosa

24.08 od godz. 9:00 do 17:00

Czaczki Wielkie, od 22 do 42

25.08 od godz. 8:00 do 12:00 Czaplino, od 1 do 16

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łapy, ul. Sosnowa

27.08 od godz. 8:00 do 12:00 Grabówka, ul. Brazylijska 3, 4, 7, 15, 36, ul. Indyjska 3, 6, ul. Klonowa 8, 8/1, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 34, ul. Waszyngtońska 15, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 32, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 54

17.08 od godz. 7:30 do 12:00

Grabówka, ul. Górna 39/8, 39/7, 39/6, 39/5, 36, 38, 40 44, 48, 50, 46, 47, 47/2, 47/3, 47A, 47B, ul. Palmowa 10, 23, 25, ul. Poziomkowa 1, 3, 6, 8, 14, 18

18.08 od godz. 7:30 do 12:00 Grabówka, ul. Imbirowa

18.08 od godz. 8:00 do 20:00

powiat sokólski Sidra, 3, oraz budynki w sąsiedztwie

17.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łaźnisko, Suchy Hrud

18.08 od godz. 7:00 do 16:00 Sokółka, ul. Białostocka ORLEN, Metro-Stal

18.08 od godz. 9:00 do 14:00 Nowinka, Szudziałowo, ul. Centralna 68, 70

19.08 od godz. 8:00 do 10:00 Łaźnisko, wieś, kolonie, Suchy Hrud, Wierzchlesie

19.08 od godz. 11:00 do 14:00 Czuprynowo, 12, 37, 38, 46, 47, 48, 53, 55, 58

20.08 od godz. 8:00 do 14:00 Suchowola, ul. Kupiecka, ul. Szkolna, ul. Stanisława Staszica, pl. Plac Kościuszki 23, 24

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wierzchlesie, Brzozowy Hrud, Bilwinki, Planteczka, Wysokie Laski, Pawełki, 15, 16, 17, od 43 do 50, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Słojniki, wystapią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, kolonie od 41 do 53, Igryły, kolonie: 39, 41, Krukowszczyzna, kolonie: 49, 50, Stara Kamionka, kolonie od 166 do 175, Drewnopol, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Sokółka, os. Os. Buchwałowo od 5 do 23, Agromech, Orłowicze, Buchwałowo kolonie

25.08 od godz. 7:00 do 20:00 Sokółka, ul. Torowa, os. Os. Buchwałowo

25.08 od godz. 7:00 do 9:00

Bachmackie Kolonie, od 1 do 12, 35

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sokółka, os. Os. Buchwałowo, ul. Torowa, Orłowicze, Buchwałowo kolonie

26.08 od godz. 7:00 do 9:00 Długi Ług, od 1 do 33, Ostra Góra, 20, 31, 32, 33, 34, od 41 do 49

26.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bielski Wólka Pietkowska, Kamienny Dwór, Topczewo

19.08 od godz. 8:00 do 12:00 Bielsk Podlaski, ul. Brańska (ST 03-X86 DANWOOD)

18.08 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok Białystok, ul. Elewatorska 39, ul. Esperantystów 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 24A, ul. Antoniego Grabowskiego 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, 12, al. Aleja Jana Pawła II przepompownia ścieków i budynek PKP przejazd kolejowy, ul. Berty Szaykowskiej 3, Porosły-Kolonia, 4 , 4B, działki:108 i 110/16

17.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Bacieczki 32, ul. Jana Heweliusza 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73,, ul. Jowisza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. NMP Królowej Rodzin 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ul. Marsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ul. Planetarna 43, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76/1, 76/2, ul. Satelitarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23

17.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. gen. Józefa Bema 89A, 89B, 89C, ul. Mikołaja Kopernika 3, 3A, ul. Wiejska 4B, 4B/1

18.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 2, ul. Cieszyńska 3

18.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Poleska 13, 15, 17, 19, 21, ul. Ciepła 19, 19A, 19B, 19C, 21B, 21C

19.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Przędzalniana 6H 6K, 6L, 8, 8E, 8H

20.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Grunwaldzka 22, ul. Sosnowa 47, ul. Stołeczna 15, 15A, ul. Sukienna 9, 11, 11/1, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 19, 15, 19, 21

21.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Akademicka kawiarnia Parkowa, 3C, lodziarnia

21.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Stołeczna 21, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego kiosk

21.08 od godz. 7:00 do 14:00 powiat siemiatycki Osmola, (posesje od nr 51 do 79)

17.08 od godz. 7:00 do 13:00 powiat wysokomazowiecki Zaręby-Skórki

18.08 od godz. 8:00 do 13:00 Święck-Strumiany, (posesje od nr 1 do 13), Święck Wielki, (posesje od nr 32 do 57 oraz nr 16A), Kaczyn Stary, (posesje od nr 1 do 44), Kaczyn-Herbasy, (posesje od nr 1 do 29), Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka, ul. Wierzbowa

19.08 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

