Artur i Sara Boruc i ich bajeczne mieszkanie. Za oknem mają panoramę Warszawy. Zobacz zdjęcia z mieszkania Boruców

NOWE Według katolickich publicystów abp Sławoj Leszek Głódź złamał prawo kanoniczne zostając sołtysem. Nie wszyscy tak krytycznie go oceniają

Nie milkną echa przyjęcia funkcji sołtysa Piasek (w gm. Jaświły, pow. moniecki) przez arcybiskupa seniora diecezji gdańskiej abp Sławoja Leszka Głódzia. Ganią go publicyści katoliccy związani z Kościołem Ten instytucjonalny na razie zdaje się nie przyznawać formalnie do emerytowanego hierarchy. Ale też pojawia się głosy pozytywne dla arcybiskupa. - W jego sołtysowaniu nie widzę nic złego, odczytuje to pozytywnie – mówi Roman Czepe, wicestarosta białostocki.