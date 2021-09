8 podlaskich szkół wzięło udział w programie "Akcja Menstruacja w Twojej Szkole". Środki menstruacyjne zapewnią Biedronka i marka Femina

- Jako sieć sklepów Biedronka z dumą wspieramy w Polsce inicjatywy działające na rzecz poprawy dostępu do podstawowych produktów menstruacyjnych, takich jak podpaski, tampony czy wkładki. Jesteśmy przekonani, że wspólnie, z pomocą fundacji takich jak „Akcja Menstruacja” jesteśmy w stanie zdziałać jeszcze więcej. W ramach programu „Akcja Menstruacja w Twojej szkole” przekazujemy dziesiątki tysięcy produktów marki Femina do wybranych polskich szkół. Tylko do końca tego roku trafią one łącznie do co najmniej 500 placówek z całej Polski - opowiada o przedsięwzięciu Karolina Błońska, starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci sklepów Biedronka.