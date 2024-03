Życzenia na Dzień Kobiet 2024: Jakie złożyć życzenia na Dzień Kobiet 8 marca 2024? [WIERSZYKI, ŻYCZENIA SMS, ŚMIESZNE, ROMANTYCZNE, KRÓTKIE]

Życzenia na Dzień Kobiet: Jakie złożyć życzenia na Dzień Kobiet 8 marca 2024? [WIERSZYKI, ŻYCZENIA SMS, ŚMIESZNE, ROMANTYCZNE, ZABAWNE, KRÓTKIE]

Dzień Kobiet wypada w tym roku w poniedziałek. 8 marca kobiety będą obchodzić swoje święto. Dzień Kobiet to doskonała okazja, by docenić ukochaną osobę i złożyć jej życzenia lub wręczyć prezent.

Skąd wziął się Dzień Kobiet? Pierwszy dzień kobiet był obchodzony 28 lutego 1909. Został ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce na szeroką skalę był obchodzony do 1993 roku. Tradycja pozostała do dziś.

Warto pamiętać w Dzień Kobiet o złożeniu życzeń. Przygotowaliśmy listę przykładowych życzeń na Dzień Kobiet. Do wyboru są te śmieszne, zabawne, poważne, romantyczne, krótkie, życzenia sms.

Czekam chyba już wiek cały, Aby wreszcie ujrzeć Cię. Móc Cię wreszcie wziąć w ramiona i powiedzieć "Kocham Cię". Z bukietem róż nie mogę przyjść, by złożyć Ci życzenia, lecz w słowach Tych myśli, niech się spełnią Twe marzenia. Dużo sukcesów oraz radości, dużo uśmiechów i spełnienia marzeń, moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

Słałbym Ci co dzień kwiatów bukiety, bo nie ma drugiej takiej kobiety! Lecz dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia, niech znikną wszystkie Twoje zmartwienia, niech szczęście i miłość Twe serce wypełni, niech każde marzenie Twoje się spełni, niech na Twej twarzy uśmiech zagości bo dzień dzisiejszy jest pełen radości. Wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie, należą się kwiaty takiej kobiecie.

Doskonałości w każdym calu Byś nigdy nie czuła smutku i żalu Uśmiechu na twarzy przez cały rok Byś do marzeń miała tylko krok Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :) W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…