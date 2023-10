ZOL w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy został wyremontowany. Trafią tu na rehabilitację pacjenci ze schizofrenią

Nowy ZOL w Choroszczy

Jest i wygodniej, i ekonomiczniej. Bo sale są mniejsze niż kiedyś, co najwyżej trzyosobowe, w każdej jest łazienka, odnowione są też korytarze, pomieszczenia do rehabilitacji i gabinety. Co ważne, budynek ocieplono, nowe są też elewacja i okna. Tych ostatnich jest dużo mniej niż przed remontem. ZOL w Choroszczy mieści się – jak zresztą cały szpital psychiatryczny, w budynkach przedwojennej fabryki; to dlatego pierwotnie zaprojektowano tu tak duże przeszklenia. Jednak – jak podkreśla Krzysztof Szeweluk, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, to rozwiązanie powodowało zbyt duże ubytki ciepła, stąd decyzja o zmniejszeniu szklanych powierzchni.

Inwestycja kosztowała 4 mln 400 tys. zł.