Zapusty w Radziłowie 2024. Tak pożegnano karnawał na Podlasiu. Barwny korowód weselny przeszedł ulicami

Zapusty to połączenie historycznej tradycji zakończenia karnawału z naszą lokalną tradycją. W skrócie to opowieść o zacnym Janie, włodarzu tych ziem, człowieku z majątkiem, którym rządził bardzo dobrze. Spotkał jednak rezolutną i rozrzutną kobietę, która tak go omotała, że na weselną ucztę przepuścili cały majątek. Zostali tylko w gaciach i sukience - tłumaczy Zbigniew Mordasiewicz, uczestnik zabawy, wygrywający podcza imprezy melodie na akordeonie.