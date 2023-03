XI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" w Białymstoku. Trwają zapisy

Bieg "Tropem Wilczym". Najlepsi dostaną puchary

Do piątku - 3 marca można zgłosić się do zawodów za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl W dniu biegu zapisy przyjmowane będą w biurze zawodów, o ile nie zostanie przekroczony limit 500 miejsc. Wpisowe do biegu rodzinnego, w którym czas nie będzie mierzony, wynosi 40 zł, a Biegu na Czas - 50 zł. W dniu biegu opłaty będą wyższe o 10 zł.