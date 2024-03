Wypadek na DK 64. Ciężarówka zderzyła się z osobówką

W środę około godziny 8.30 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym w miejscowości Klukowo na DK 64. Dwie osoby z osobówki trafiły do szpitala: 2-letnie dziecko oraz 26-letni mężczyzna. Droga jest zablokowana, przewidywany czas trwania utrudnienia ok. 2h. Policjanci w Wiźnie i Piątnicy kierują na objazdy.

Na miejscu trwają czynności, wstępne ustalenia policjantów wskazują że najprawdopodobniej 29-latek kierujący samochodem ciężarowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.