Wpadł na gorącym uczynku. Włamywacz w zakrwawionych rękach miał kosę

Po chwili zauważyli również mężczyznę na drugim końcu placu, który zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazał się nim 38-letni białostoczanin. Mężczyzna trzymał w zakrwawionych rękach skradzioną kosę spalinową i dwa zwoje węży do do iniekcji betonu. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Straty oszacowano na blisko 5 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.