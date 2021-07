Wiata działkowca otwarta. Wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz symbolicznie przeciął wstęgę

- Jest to naprawdę piękne miejsce. Faktycznie jest to leśny zakątek, nie tylko piękne ogrody, ale także piękne sąsiedztwo, lasy gdzie można spacerować. Miasto Białystok wspiera ogrody działkowe. Cieszymy się, że mieszkańcy naszego miasta w tym ogrodzie, ale też w wielu innych mają takie leśne, ogrodowe zakątki gdzie mogą odpoczywać. Myślę, że to zwłaszcza w ostatnim roku pandemii było ważne, że można było odpocząć, schronić się w bezpiecznym miejscu - powiedział Zbigniew Nikitorowicz.