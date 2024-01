Weekend koszykarskich emocji. Memoriał Lecha Sawickiego i Dojlidy Cup w koszykówce

Program Dojlidy Cup (hala SP 9) 26.01.2024 (Piątek) 11.30 Wilki Radzymin VS PGE AKMŻ 2010 Białystok 13.00 PGE AKMŻ 2008 (PK) VS AK Komorów 14.30 Wilki Radzymin VS PGE AKMŻ Białystok 16.00 PGE AKMŻ 2010 Białystok VS AK Komorów 17.30 PGE AKMŻ 2008 (PK) VS PGE AKMŻ Białystok

28.01.2024 (Niedziela) – FAZA FINAŁOWA 8:30 Mecz o VII miejsce – zespoły przegrane z meczów A4 – B3 and A3 – B4 10:00 Mecz o V miejsce – zespoły wygrane z meczów A3 – B4 and A4 – B3 11:30 Mecz o III miejsce – zespoły przegrane z meczów A1 – B2 and A2 – B1 13:00 Mecz o I miejsce – zespoły wygrane z meczów A1 – B2 and A2 – B1

27.01.2024 (Sobota)

10.00 MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka VS AK Komorów

11.30 PGE AKMŻ Białystok VS PGE AKMŻ 2010 Białystok

13.00 MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka VS Wilki Radzymin

14.30 PGE AKMŻ 2008 (PK) VS PGE AKMŻ 2010 Białystok

16.00 AK Komorów VS Wilki Radzymin

17.30 PGE AKMŻ 2008 (PK) VS MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka

28.01.2024 (Niedziela)

8.30 PGE AKMŻ Białystok VS MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka

10.00 PGE AKMŻ 2008 (PK) VS Wilki Radzymin

11.30 PGE AKMŻ 2010 Białystok VS MKS Ostrowianka Ostrów Maz.

13.00 AK Komorów VS PGE AKMŻ Białystok

Partnerem Strategicznym jestł Marszałek Województwa Podlaskiego - Artur Kosicki.