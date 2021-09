Wasilków. Święta Woda: XXII Pielgrzymka Parlamentarzystów i Pracowników Administracji Publicznej Województwa Podlaskiego [ZDJĘCIA]

Pielgrzymka parlamentarzystów i pracowników administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego do Świętej Wody to już tradycja. Jak co roku spotykają się oni w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w odpustową niedzielę, aby podziękować za miniony rok i prosić o siły do pełnienia służby publicznej w kolejnych miesiącach.

Dziś (12.09) w Świętej Wodzie pojawili się m.in.: przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, I wicewojewoda podlaski Tomasz Madras oraz wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.

Zobacz galerię zdjęć z pielgrzymi parlamentarzystów i pracowników administracji rządowej i samorządowej: