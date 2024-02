W Białymstoku można obejrzeć wyjątkową Wystawę Modelarstwa Kolejowego. Makieta ma 60 metrów długości! Izabela Krzewska

Tłumy miłośników kolei na Wystawie Modelarstwa Kolejowego w SP 37 w Białymstoku. 60-metrowa makieta robiła wrażenie, a każdy z jej elementów - choć prawie 90 razy mniejszy od oryginału - sprawiał niezwykle realistyczne wrażenie Urszula Łobaczewska/ Polska Press Zobacz galerię (92 zdjęcia)

Sieć torów ze stacjami, bocznicami i pociągami - od parowozów, przez te z PRL-u, aż po współczesne elektrowozy. Wszystko to w miniaturowej skali 1 do 87. Modułowa makieta kolejowa o długości 60 metrów powstała w sali gimnastycznej SP 37 w Białymstoku. Wystawę Modelarstwa Kolejowego można obejrzeć do niedzieli.