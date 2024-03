V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku będzie świętować jubileusz 75-lecia Adrian Kuźmiuk

Chętni absolwenci mogą rejestrować się przez e-mail: [email protected] Anatol Chomicz

Będzie to okazja do wspomnień, spotkań po latach, ale też do zaprezentowania nowej hali sportowej.