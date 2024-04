Trasy nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie iść w weekend 20 - 21 kwietnia. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. podlaskim da się uprawiać w wielu miejscach. Jednak zachęcamy do wybrania tras polecanych przez innych. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 uczęszczane szlaki nordic walking w woj. podlaskim. Na każdy weekend prezentujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. podlaskim

Które ścieżki nordic walking w woj. podlaskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przedstawiamy Wam 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. podlaskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 1°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 34%. W niedzielę 21 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 0°C do 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 8% do 38%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zwiedzając Giżycko Początek trasy: Szczuczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,34 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 271 m

Suma zejść: 245 m Amatorom nordic walking trasę poleca Guber

Trasę zaczynamy na dworcu PKP, skąd ruszamy ulicą Armii Krajowej aż do ulicy Dąbrowskiego, na której możemy podziwiać XIX i XX-wieczne kamienice. Później udajemy się ulicą Warszawską aż do skrzyżowania, gdzie znajduje Wieża Ciśnień, zwana też Wodną Wieżą. Na wysokości 162m n.p.m. mieści się tam kawiarnia. Z tej wysokości można, przez lunety, można podziwiać panoramę miasta i okolicy, lasy i jeziora – mazurskie krajobrazy. Po odwiedzeniu wieży ulicą Wodociągową docieramy do Ronda Polskich Dzieci, tam skręcamy w lewo i maszerując ulicą I Dywizjonu im. T. Kościuszki dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Pionierską, skręcamy w lewo i tu możemy zobaczyć znów zabytkowe kamienice, jedyne nienaruszone budynki w czasie działań wojennych w mieście. Potem idąc kolejno uilcami Traugutta, Kętrzyńskiego oraz Warszawską (tam też możemy zobaczyć Piekarnię Regelskiego, jednego z najstarszych budynków murowanych w Giżycku) dojdziemy do znajdującego się na placu Grunwaldzkim kościoła Ewangelickiego z 1827 roku, wzniosłej świątyni zbudowanej na tle prostokąta. Stamtąd idąc alejami dochodzimy do ulicy Olsztyńskiej, kierując się wzdłuż niej docieramy do mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim, jednego z dwóch tego typu mostów w Europie, sprawnego z ręczną obsługą. Przechodząc przez most spacerujemy cały czas prosto, aż dochodzimy do słynnej Twierdzy Boyen, położonym na terenie tzw. „wyspy giżyckiej” (obszaru ograniczonego jeziorami Kisajno i Niegocin, oraz kanałami: Niegocińskim oraz Łuczańskim). Obchodzimy ten obiekt fortyfikacyjny wałami wzdłuż murów, a następnie ulicą Turystyczną opuszczamy aż dochodzimy do ulicy obwodowej, gdzie skręcamy w lewo, i potem zaraz znów w lewo wchodząc w ubitą, piaskową drogę biegnącą między drzewami. Kierując się tą drogą docieramy po chwili do Krzyża Świętego Brunona, znajdującego się na wzgórzu nad Niegocinem. Jest to żeliwny krzyż, upamiętniający męczeńską śmierć św. Brunona z Kwerfurtu (1009r.). Schodząc ze wzniesienia, przechodzimy przez tory, i kierując się teraz z powrotem w kierunku Giżycka, dróżką dla pieszych i rowerzystów wzdłuż niegocińskiego jeziora, przy samym jego brzegu. Tą dróżką docieramy do do miejskiej plaży, gdzie m.in. znajduje się wesołe miasteczko. Następnie schodząc z z plaży, wchodzimy na ulicą Kolejową i idąc nią dochodzimy z powrotem do dworca PKP, gdzie nasza wycieczka dobiega końca.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: BRZEZINY KAPICKIE Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,23 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Turystyka poleca tę trasę na marsz Miejsce: Brzeziny Kapickie; szlak turystyczny BPN czerwony: fragment wzdłuż Kanału Kapickiego oraz polana przy leśniczówce.

Atrakcje: Trasa ścieżki rozpoczyna się na polanie przy leśniczówce dalej przebiega ww. fragmentem szlaku czerwonego poprzez bagienny las (głównie brzozy i olsze) wzdłuż kanału Kapickiego. Atutem ścieżki jest jej wymiar edukacyjny - wzdłuż trasy ustawionych jest kilka tablic edukacyjnych opisujących poszczególne walory przyrodnicze widziane w najbliższym otoczeniu ścieżki. Są to informacje nt. bagiennych brzezin i występujących w nich roślinach i zwierzętach (opisy ekologii bobra, łosia, wybranych gatunków ptaków). Na końcu ścieżko usytuowana jest mała czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na bagiennych łąkach. Wrażenia z wycieczki można podsumować przy ognisku na polanie przy leśniczówce, na której znajduje się zadaszona wiata.

Jak dotrzeć: Z Goniądza można udać się tam rowerem lub samochodem (wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer; z Goniądza do mostku na kanale przy leśniczówce - 7 km). Kierujemy się w stronę Wólki Piasecznej i dalej w kierunku leśniczówki. Przy mostku na kanale zostawiamy samochód; dalej udajemy się pieszo lub rowerem (uwaga: szlak miejscami uszkodzony przez bobry, w pełni sezonu dużo wegetacji). Dystans: od mostku do końca lasu i z powrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osowcu Twierdzy (w innych miejscach sprzedaży komisowej) można zakupić przewodnik po ścieżce

🌲🌤️ Trasa nordic walking: 'Skrzydlaty Drapieżca' (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,46 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 205 m

Suma zejść: 220 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Tourbike Czas na odpoczynek po kilku dniach rowerowych.

Samochodem jedziemy z Masiewa do Gruszek do Nadleśnictwa Browsk. Tam spacer po herbarium i rzut oka na ostoję żubrów, tę którą wszyscy oglądamy na żywo na żubry online.

Z Gruszek kierujemy się na 'narewkowską drogę'. W jej połowie, na 'średniej budce' zostawiamy auto i tuptamy na nową ścieżką edukacyjną 'Orlik krzykliwy' w dolinie Łutowni. Pętla ma długość ok 3 km, 10 przystanków po drodze z tablicami informacyjnymi i wieżę widokową w dolinie Narewki. Szczęście dopisało i tym razem, orlik nadleciał, zakołował nad nami i znikł za ścianą lasu.

Po krótkiej wizycie w Białowieży i obiadku w Restauracji Parkowej wracamy do Masiewa.

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Poznaj tajemnice podlaskiej natury

Polska „kraina tajemnic”, czyli woj. podlaskie – jakże nie zakochać się w tym regionie? Gęste lasy, rzeki wijące się niczym wstążki, torfowiska i kładki prowadzące przez ich zakamarki to tylko kilka powodów, dla których woj. podlaskie od lat uwielbiane jest przez turystów. Skarby słynnej Puszczy Białowieskiej, połączone z resztą terenów dzięki powstałym tam szlakom turystycznym, oczarują was od pierwszego wejrzenia. Za cel waszej wędrówki z kijkami możecie również obrać oszałamiające ścieżki Puszczy Knyszyńskiej (m.in. rezerwat Krzemianka, zalew Wyżary) lub urokliwe uliczki Białegostoku, Tykocina lub Supraśla. Sprawdź najciekawsze atrakcje.