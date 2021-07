Transfery. Kris Twardek znalazł nowy klub. Łukasz Sekulski w Wiśle Płock

24-letni zawodnik w minionym sezonie rozegrał w Jagiellonii 15 spotkań, ale był mocno krytykowany przez media i kibiców. Po przyjściu do klubu trenera Ireneusza Mamrota Twardek dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowej drużyny i 13 lipca rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Po krótkich testach Kanadyjczyk trafił na Słowację. Senica w minionym sezonie miała poważne kłopoty i utrzymała się w ekstraklasie dopiero po barażach, w których pokonała Duklę Bańska Bystrzyca (2:1 i 1:1).

Sekulski bronił barw Jagiellonii w rundzie jesiennej sezonu 2017/18, strzelając w 15 występach cztery gole. Ostatnio był zawodnikiem ŁKS-u Łódź, z którym najpierw spadł z ekstraklasy, a w minionej kampanii nie zdołał do niej powrócić, po przegranym barażu z Górnikiem Łęczna. Teraz 30-letni napastnik wraca do elity i będzie piłkarzem Nafciarzy, z którymi związał się umową do 30 czerwca 2023 roku.