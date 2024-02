TOP 20 białostockich stomatologów. Tych lekarzy dentystów pacjenci cenią najbardziej agsa

Najlepszy stomatolog w Białymstoku? Oczywiście, co pacjent, to opinia. Ale nie da się ukryć, że właśnie tych opinii szukamy, gdy szykujemy się na wizytę u dentysty. Dobry dentysta to taki, który ma wiedzę, doświadczenie, umiejętności, ale i dobre nastawienie do pacjenta. Dziś przygotowaliśmy zestawienie 20 stomatologów, którzy przyjmują w Białymstoku i których najbardziej cenią pacjenci. Skąd o tym wiemy? To laureaci naszego plebiscytu Hipokrates 2023, gdzie najlepszych lekarzy danych specjalizacji wybierali właśnie pacjenci. Zapraszamy do naszej galerii.