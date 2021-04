Szybko, precyzyjnie i małoinwazyjnie. Pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem lasera holmowego w BCO [ZDJĘCIA]

Ultranowoczesne laboratoria i nowatorskie badania biomedyczne czyli Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW

Kompleks ultranowoczesnych laboratoriów, innowacyjne badania z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej i transplantologii oraz szpital do prowadzenia eksperymentalnych terapii u ludzi. Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) to ostatni, kluczowy etap tworzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wzorcowego ośrodka medycyny translacyjnej umożliwiającej transfer wyników badań prowadzonych na zwierzętach do medycyny człowieka. W placówce będą prowadzone badania dotyczące fizjologii i patofizjologii chorób oraz schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego, a także nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Inwestycja znacząco wzbogaci potencjał badawczy Uczelni w zakresie biomedycyny i stanie się jednym z wiodących tego typu ośrodków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Otwarcie Centrum planowane jest jeszcze w tym roku.