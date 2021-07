Szpital wojewódzki w Białymstoku i szpital w Taurogach skorzystają na współpracy. Zakupią sprzęt i będą się szkolić

Dziś (20 lipca) rozpoczęła się dwudniowa konferencja inaugurująca projekt, w którym biorą udział dwa szpitale - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz litewski szpital w Taurogach. Podczas spotkania w Białymstoku goście z partnerskich szpitali rozmawiają o leczeniu chorób gastroenterologicznych w specyficznych warunkach pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób słabszych, starszych, przewlekle chorych.

Współpraca z litewskim szpitalem będzie miała też bardziej wymierne korzyści. Przede wszystkim za pieniądze z projektu placówki zakupią sprzęt.

- Kupimy nowoczesny ultrasonograf do pracowni endoskopowej oraz przenośny aparat rentgenowski, który będziemy używać do różnych celów - mówił dr Sławomir Gołaszewski, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. - Nowoczesny sprzęt trafi do Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego i Działu Diagnostyki Obrazowej.