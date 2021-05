Siatkówka. BAS Kombinat Budowlany po awansie: młodzież w uderzeniu

- Na dodatek większość z nich przeszła całą drogę w naszym klubie, od czwartej klasy podstawówki, przez gimnazjum, do klas sportowych w liceum. To daje nam ogromną satysfakcję - z dumą informuje trener Grzegorek.

- Nie było jakiejś jednej liderki. Graliśmy żelazną szóstką i jeśli ktoś miał słabszy dzień, to ktoś inny miał lepszy i ciągnął grę. Jeśli tylko się dało, to ogrywaliśmy nasze piętnastolatki, które też robiły, co mogły, by pomóc drużynie. W pierwszej lidze nie będzie już jednak raczej na to miejsca. Młodsze dziewczyny zostaną zgłoszone do trzeciej ligi, by walczyć o awans. A pierwszy zespół chcemy wzmocnić, czterema, pięcioma, może sześcioma zawodniczkami, by na każdej pozycji była rywalizacja - kontynuuje nasz rozmówca.

Wyższa klasa rozgrywkowa wymaga znacznie większych pieniędzy.

- Nie chodzi tylko wzmocnieni kadrowe, ale pod każdym względem w porównaniu z drugą ligą do przepaść. Dla przykładu powiem, że do przejechania będziemy mieli około 13 tysięcy kilometrów, bo większość zespołów jest z południa kraju - przekonuje Grzegorek. - Zapraszamy każdego potencjalnego sponsora, liczymy też na zwiększenie wsparcia z urzędów marszałkowskiego i miejskiego. Do tej pory dostawaliśmy znacznie mniej mniej niż drugoligowi koszykarze, czy przed awansem do pierwszej ligi męski zespół siatkówki. Mamy nadzieję, że teraz to się zmieni - dodaje.