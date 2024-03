Rusza akcja Bezpieczna białostoczanka. Straż Miejska w Białymstoku będzie uczyć kobiety samoobrony

To już kolejna, XIII edycja kursu „Bezpieczna Białostoczanka”. Jest to przedsięwzięcie kierowane do pań, które ma na celu nauczyć je przede wszystkim:

bezpiecznych zachowań,

jak unikać zagrożeń,

jak nie stać się ofiarą przemocy i

jak skutecznie się obronić.

Udział w zajęciach to także poprawa kondycji fizycznej.

- Kurs „Bezpieczna Białostoczanka” jest bezpłatny, uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia. Tym razem w szkoleniu będzie mogło uczestniczyć 40 kobiet. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń - mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać 6 i 7 marca w godz. 8.00 – 14.00 pod nr telefonu 85 869 67 53.