Rekrutacja na Politechnice Białostockiej. Na studia zapisało się ponad 4 tys. osób. Sprawdź, które kierunki były najpopularniejsze

Osoby, które znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - mają trzy dni na dostarczanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Kandydaci potwierdzą w ten sposób chęć podjęcia studiów i otworzą sobie dalszą drogę do wpisania na listę kandydatów przyjętych. Niedostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 13-15 lipca (godz. 8-15) oznacza rezygnację ze studiów.