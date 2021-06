Rehabilitacja pocovidowa kuleje? Korzystają z niej nieliczni, a placówki wycofują się

Jak mówi Zbigniew Kasprowicz, dyrektor szpitala w Supraślu, który dołączył do programu, rehabilitacja pocovidowa jest potrzebna i przynosi rezultaty:

Program rehabilitacji pocovidowej przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego opiera się na trzech filarach: leczenia stacjonarnego (w uzdrowiskach, sanatoriach), ambulatoryjnego (w przychodniach - gdzie pacjenci regularnie przychodzą na wizyty) oraz domowego (kiedy rehabilitacja jest prowadzona przez specjalistów w domach pacjentów). Te dwie ostatnie formy zostały wprowadzone niedawno. Program przewiduje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji.

- Mamy pacjentów, którzy już zaczynają drugi turnus. Obserwujemy, jak z każdym dniem następuje u nich poprawa. A potrzeba w społeczeństwie jest ogromna.

Nie 12 miesięcy, a pół roku

Wszystko zaczęło się od rehabilitacji stacjonarnej, którą w województwie podlaskim jako pierwszy zajął się szpital uzdrowiskowy Holmed w Supraślu. Szpital miał szczęście, bo wystartował jeszcze na starych zasadach i wypełnił grafik przyjęć do końca roku.

- W tej chwili rehabilitujemy ponad 40 pacjentów - mówi Zbigniew Kasprowicz. - Obecnie mamy pozajmowane terminy prawie do końca roku.

Od początku trwania programu zarządzenia regulujące jego działanie były trzykrotnie zmieniane. Według najnowszych regulacji z rehabilitacji można skorzystać w czasie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19. Wcześniej ten okres wynosił 12 miesięcy. Co to oznacza?