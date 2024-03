Przyjadą Katarzyna Bujakiewicz, Małgorzata Ohme! W niedzielę warsztaty Siła jest kobietą

Podczas pierwszej edycji mieszkanki Białegostoku miały okazję zainspirować się historiami prelegentek, przeanalizować własny potencjał oraz doznać wspaniałej energii i mocy Kobiet panującej na sali. Na bazie tych doświadczeń organizatorki chcą kolejny raz zaciekawić i dostarczyć wielu pozytywnych emocji w oparciu o kolejne, równie ważne tematy w życiu Kobiet.

Ideą warsztatów jest stworzenie przestrzeni, w której Kobiety na co dzień pochłonięte życiem rodzinnym, zawodowym będą mogły odnaleźć inspirację, wzajemnie wsparcie oraz skupić się na odkrywaniu i rozwijaniu swojej własnej tożsamości, a także odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dotyczące życia i ich samych. Dzięki praktycznym wskazówkom oraz narzędziom, będą mogły odnaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, a rozwojem osobistym.

Każda Kobieta zasługuje na chwilę refleksji, oddechu i możliwość poszukiwania swojego prawdziwego celu w życiu. W tej drodze do wnętrza siebie towarzyszyć będą nasze niezwykłe i inspirujące prelegentki. Kobiety, które każdego dnia wykazują ogromną siłę i determinację w dążeniu do spełnienia i osiągania sukcesów na wielu płaszczyznach życia. Wierzymy mocno, że historie naszych prelegentek poruszą niejedno serce i staną się podwaliną do zmiany dotychczasowego myślenia oraz będą motywacją do wyjścia ze strefy komfortu i wykonania odważnych kroków.