Potańcówka w żydowskim stylu spotkała się z ciepłym przyjęciem. Białostoczanom przygrywały Kapela Batareja i Kapela Zhydovachka

Batareja odegrała też kołomyjkę - tradycyjny taniec z Ukrainy o bardzo żywym tempie.

- Uwielbiam takie wariacje na parkiecie - śmieje się Dorota, która jest fanką żydowskich melodii - To był świetny pomysł, by zorganizować to wydarzenie w tym miejscu, ten budynek ma niesamowity klimat - zauważa