Wschód Kultury/Inny Wymiar już ruszył. Będą koncerty, spektakle, pokazy filmowe i performanse

Wschód Kultury/Inny Wymiar od 2013 roku organizowany jest w ramach projektu Wschód Kultury łączącego we współpracy Białystok, Lublin i Rzeszów z krajami Partnerstwa Wschodniego. Celem festiwalu jest promocja wielokulturowości Podlasia. Podczas 4-dniowej imprezy w Białymstoku spotykają się różne dziedziny sztuki z różnych zakątków świata.

- Cieszę się niezmiernie, że zarówno białostoczanie, jak i turyści z całej Polski przyjeżdżają tutaj do stolicy naszego regionu po to, by uczestniczyć w tym fantastycznym festiwalu - mówił Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku podczas dzisiejszej konferencji - Inny wymiar poświęcony jest wielokulturowości i wielowyznaniowości naszego miasta. Tą różnorodność będzie dało się odczuć podczas festiwalowych wydarzeń - zapowiedział Rudnicki.