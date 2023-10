Pola Nadziei znowu zakwitną wiosną w Białymstoku. Fundacja Pomóż Im zainaugurowała charytatywną akcję

Dziś pod opieką hospicjum jest 32 dzieci z całego województwa. Pielęgniarki, lekarze, pracownik socjalny, psycholog i asystent rodziny dojeżdżają do nich kilka razy w tygodniu. Ale to nie wszystko:

– Prowadzimy grupy wsparcia, opiekę perinatalną, która też nie jest najlepiej wyceniona przez NFZ – wymienia dr Elżbieta Solarz. I opowiada o planach. Bo fundacja już od kilku lat dąży do tego, by w jej siedzibie w Sochoniach koło Białegostoku powstał ośrodek opieki wytchnieniom i hospicjum stacjonarne. By to jednak było możliwe, potrzebny jest remont budynku. Kosztowny remont. – Mamy już plany przebudowy dolnego piętra i adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szcujemy, że potrzebujemy na to około 5 mln zł – przyznaje dr Solarz.