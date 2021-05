Podlaskie. Sześć ośrodków wsparcia psychologicznego pomoże dzieciom w powrocie do szkoły

- Powrót do szkoły po przerwie budzi wśród dzieci skrajne emocje i może wywoływać różne zaburzenia - przyznaje Bożena Łapińska, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Suwałkach. - Obserwujemy u dzieci zaburzenia adaptacyjne, niechęć do wychodzenia z domu, izolację od grup rówieśniczych, bezsenność czy zaburzenia psychosomatyczne, które pojawiają się po długotrwałym okresie braku kontaktu z rówieśnikami. Dlatego nasze działania mają na celu nawiązanie bliższej współpracy ze wszystkimi szkołami i instytucjami, które są związane z opieką nad dziećmi, by zwiększyć dostępność do pomocy psychologicznej.

Bez kolejek, bez limitów czasowych

Do sześciu ośrodków nadzorowanych przez samorząd województwa można zgłosić się bez skierowania. Przyjść może każdy - rodzice, nauczyciel, wychowawca czy dyrektor szkoły, jeśli zauważy, że dziecko ma problemy. Pomoc jest dostępna przez pięć dni w tygodniu od godz. 11.00 do 20.00. Dziennie jeden ośrodek udziela do 20 porad, które nie są ograniczone czasowo.