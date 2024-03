PlusLiga. od 2:0 do 2:3. Porażka Ślepska Malow Suwałki z Aluron CMC Warta Zawiercie. Ważny punkt

Faworytem spotkania byli gospodarze z Zawiercia, ale dwa pierwsze sety należały do podopiecznych trenera Dominika Kwapisiewicza, którzy wygrali po grze na przewagi dwukrotnie 26:24. Do zwycięstwa brakowało więc już tylko jednego seta. Jednak kolejne partie, nie bez trudu, wygrali gospodarze doprowadzając do tie-breaka.

Decydujący piąty set należał także do Warty, a to za sprawą m.in. doskonałych zagrywek Karola Butryna. Aluron wygrał 3:2, ale Ślepsk Malow wywalczył punkt.