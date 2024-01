Ploski. Wypadek na DK19. Bus wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Uwaga na trudne warunki drogowe!

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.01.2024 do godz. 07:30 dnia 04.01.2024

W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu. Przyrost pokrywy o około 10 cm. Na południu i południowym zachodzie opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Suma opadów do 10-12 mm. Temperatura maksymalna od -6°C na krańcach północno-wschodnich i wschodnich do około 0°C na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty, wieczorem na południu słabnący, wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu. Przyrost pokrywy o około 5 cm w północnej części regionu. Na południu i południowym zachodzie opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -9°C na północy do -1°C lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.