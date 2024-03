Piękne życzenia na Dzień Kobiet SMS. Zabawne wierszyki, oryginalne rymowanki i piękne kartki na Dzień Kobiet 2024

Życzenia na Dzień Kobiet 8 marca: zabawne, śmieszne życzenia, wierszyki sms, łańcuszki sms [DZIEŃ KOBIET 8 marca 2024]

Przyjmij życzenia Babko kochana od drugiej Baby z samego rana, niech Twój dzień cały będzie radosny trzymaj się Babo, aby do wiosny! Dzisiaj Dzień Kobiet, więc cycki do góry, niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury. Niech żyje cellulit i kurze łapki, bo i tak jesteśmy fajne babki.

Z okazji Dnia Kobiet składam Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzę Ci, by uśmiech rozpromieniał Twoją twarz i byś zawsze czuła się doceniana.

Jeszcze nie wiecie jakie życzenia złożyć na Dzień Kobiet? Przecież Dzień Kobiet już dziś! Zobaczcie nasze propozycje życzeń na Dzień Kobiet, może coś to Wam pomoże. Propozycje śmiesznych życzeń na Dzień Kobiet poniżej.

Słałbym Ci co dzień kwiatów bukiety, bo nie ma drugiej takiej kobiety! Lecz dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia, niech znikną wszystkie Twoje zmartwienia, niech szczęście i miłość Twe serce wypełni, niech każde marzenie Twoje się spełni, niech na Twej twarzy uśmiech zagości bo dzień dzisiejszy jest pełen radości. Wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie, należą się kwiaty takiej kobiecie.

Tajemnicą jesteś, z księgi czarów - zbiegłą, mgłą zaklętą, którą nieliczni tylko przejdą. Kobieto - puchu marny, a nie do zdobycia. Kobieto - ile w tym słowie - piękna, miłości i życia.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 2024. ŚMIESZNE, ZABAWNE, KRÓTKIE ŻYCZENIA

Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Poczuła miłość w pełni smaku

I największej jego sile ataku

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko drogi krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…