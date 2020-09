Patryk Vega – Pętla, czyli perła w rynsztoku albo afera podkarpacka z przymrużeniem oka (zdjęcia, wideo)

Scenariusz, oparty zresztą na faktach, to historia policjanta, który wespół z dwoma Ukraińcami, braćmi bliźniakami, tworzy ekskluzywny burdel. Tam nagrywając polityków, urzędników czy księży zyskuje władzę i szantażuje kogo popadnie. Oczywiście do czasu. W tle jest wojna gangów, z tajemniczą śmiercią Dawida „Cygana” Kosteckiego i obowiązkowy romans z prokuratorką. Jak to u Vegi.

Wszystko to ciągnie się jak flaki z olejem, pierwsza godzina filmu to zaledwie wprowadzenie do właściwej historii, z wątkiem syna marnotrawnego. Bo główny bohater, odtwarzany, bo niekoniecznie grany, przez Antoniego Królikowskiego, nie chce robić mozolnej kariery w policji – woli na skróty. A że jeszcze trafia na szefa, który lubi błyszczeć w mediach, zaczyna przechodzić na ciemną stronę mocy. Piękny temat – prawda?

U Patryka Vegi sprowadza się to a to do żartów ze zwłok, później do szantaży, wreszcie soft porno, gdzie Antoni Królikowski jest królem życia i użycia. Niekończące się orgie, wciągany koks czy wreszcie żenujące żarty z seksem analnym w tle spychają większość dialogów w okolice rynsztoka, by nie rzec jeszcze brutalniej – kloaki. Zwłaszcza, że takim językiem mówi i prokurator i wszelcy przedstawiciele władzy. Jednak mimo zapewnień, że Vega dotarł do oryginalnych sekstaśm, w „Pętli” najbardziej skutecznie zaciera ślady umożliwiające identyfikację ofiar owych nagrań. A za wszystkim mają stać oczywiście służby specjalne obcego mocarstwa. Ale w tym rynsztoku jest światełko.