Olimpijscy medaliści: Maria Andrejczyk i Wojciech Nowicki spotkają się z fanami w Operze i Filharmonii Podlaskiej (zdjęcia)

Oprócz złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w rzucie młotem Wojciecha Nowickiego oraz srebrnej medalistki w rzucie oszczepem Marii Andrejczyk, wśród zaproszonych gości pojawią się też inni podlascy sportowcy, którzy wystąpili na Olimpiadzie, jak również członkowie "TeamPodlaskie". To drużyna najlepszych podlaskich sportowców, utworzona z inicjatywy zarządu województwa. Pojawią się m.in.: Klaudia Kardasz, Marcin Makar, Marlena Gola, Rafał Kalinowski, Juliusz Trochimczuk, Paweł Arciszewski, Joanna Fiedorow, czy Kamil Szeremeta.

Aby wziąć udział w wydarzeniu trzeba posiadać darmowy bilet wstępu. Można go odebrać do środy w godz. 8:30 - 16:30 w kasie biletowej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Liczba biletów jest ograniczona, wydawane będą do wyczerpania puli. Widzowie proszeni są o przybycie pół godziny przed początkiem spotkania.