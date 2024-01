Nowe rozwiązania w Śniadecji: Egzoszkielet i robot pomogą pacjentom wrócić do formy

Szpital wojewódzki będzie miał nowy oddział rehabilitacji. Nawet wirtualnej

- Udar niestety uszkadza komórki mózgowe, czego następstwem jest dysfunkcja np. kończyn. W rehabilitacji chodzi o to, by mózg się odbudował, a kończyny odzyskały swoje funkcje. Pomagają tu ćwiczenia wykorzystujące układanki, klocki, ale i bardziej skomplikowane urządzenia mające funkcję biofeedbacku - mówi dr Lewko.

Takie urządzenia na oddziale rehabilitacji wykorzystywane są od lat. Teraz dołączył do nich nowoczesny egzoszkielet i robot Lexo. - Egzoszkielet to urządzenie do reedukacji bądź w ogóle nauki chodu u pacjentów - mówi dr Lewko. I wyjaśnia: - Pacjent przypinany jest do egzoszkieletu, a terapeuta włącza w urządzeniu odpowiednie moduły.

To one inicjują każdy ruch (czyli np. wstawanie, chodzenie), który organizm pacjenta ma zapamiętać. Z kolei robot do nauki chodu Lexo jest tzw. endefektorem, gdzie pacjent jest w stanie sam inicjować ruch.