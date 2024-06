Nowe licytacje w regionie. Kia Sportage i inne popularne auta do kupienia od skarbówki w dobrej cenie

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje o sprzedaży w drodze licytacji publicznej ruchomości należących do Skarbu Państwa. Tym razem do wzięcia są m. in samochody:

Samochody można oglądać 2 lipca 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 9:30 w siedzibie P.P.U.H. HALS, Kolonia Koplany 35, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 878 5154. Samochody do kupienia od podlaskiej skarbówki. Limuzyna i SUV na licytacji. Prawdziwe okazje!

Do wzięcia w dobrej cenie jest również luksusowy mercedes. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku oferuje do sprzedaży w trybie przetargu ofert samochód Mercedes-Benz S 350 BlueTEC MR'13 E5 222, rok produkcji 2014. Pisemne oferty – spełniające wymogi i w sposób określony w obwieszczeniu – należy składać do 21 czerwca 2024 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w pokoju 410. Ruchomość można oglądać 11 czerwca 2024 r. od godz. 8:30 do godz. 9:30 na parkingu P.P.U.H. HALS, Kolonia Koplany 35, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 878 4181.

Peugeot 607 2.0 HDI, rok produkcji 2003 II Urząd Skarbowy w Białymstoku

W przypadku mercedesa wartość szacunkowa wynosi 94 500 zł, a cena wywołania 70 875 zł. Z kolei kia Sportage z 2013 roku wartość szacunkowa wynosi 65 000 zł, a cena wywołania 48 750 zł.