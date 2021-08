"Niezależni" lekarze i naukowcy prowadzą kampanię wymierzoną w szczepienia. Antyszczepionkowcy rozprowadzają ulotki

"My się nie szczepimy na COVID-19" - czytamy w niebiesko-czerwonej ulotce, którą ktoś powiesił na klatce schodowej bloku przy ul. Chrobrego w Białymstoku. Materiał informacyjny zawiera stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców w sprawie szczepień. Organizacja od miesięcy przekonuje o szkodliwości preparatów stosowanych w walce z pandemią COVID-19.

"Niezależni" lekarze i naukowcy przekonują, że dzieci rzadko chorują na COVID-19 i nie przenoszą wirusa. Pomysł szczepienia najmłodszych uważają za "naruszenie norm bezpieczeństwa i upadek zdrowego rozsądku".

- Ubolewam nad tym co się dzieje. Odwodzenie ludzi od szczepionki i nie ponoszenie za to odpowiedzialności jest bardzo nie w porządku. Szczepienie jest dobrowolne i nie rozumiem czemu służy ta kampania - mówi prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. - Dzieci również mogą być zakażone wirusem. Oczywiście mniej jest tych objawowych zakażeń, natomiast nie wiemy jakie są odległe skutki choroby. Wiemy za to jaki jest efekt szczepienia, bo prowadzone są badania w tych grupach wiekowych. Co więcej, z badaniach izraelskich naukowców wynika, że powrót dzieci do szkół wiązał się ze zwiększeniem liczby zachorowań. Niezmiennie zachęcam do szczepień, również szczepień dzieci - dodaje.