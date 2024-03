Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie, romantyczne, śmieszne wierszyki SMS, Messenger, Facebook [08.03.2024]

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia

Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 8 marca - krótkie wierszyki SMS, Messenger, Facebook [08.03.2024]

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

więc wyzywam los i proszę go,

by spełnił Twe marzenia.

***

