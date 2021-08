Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara obchodzimy 6 sierpnia. Zobacz najlepsze memy!

Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara obchodzony jest od 2008 roku na całym świecie. Zainicjowany został przez dwóch Amerykanów: Jesse Avshalomova i Evana Hamiltona. Święto to powinno się obchodzić w gronie przyjaciół i znajomych. A Ty jak je spędzasz? Zobacz najlepsze memy:

Na świecie co roku wypija się około 133 miliardów litrów piwa. Najwięcej złocistego trunku wypijają. Na jednego dorosłego obywatela tego kraju wypadają 132 litry piwa, przy czym statystyczny Polak wypija około 100 litrów rocznie.

W Unii Europejskiej Polska jest czwartym producentem piwa bezalkoholowego. Eksportujemy je do Francji, Węgier i Włoch.

Zawód piwowara ma swoje początki w średniowieczu. W Polsce nazywano go mielcarzem. Rzemiosło to rozwinęło się wraz z rozbudową miast. Cechy piwowarskie ograniczały dostęp do tego fachu. Mistrzem piwowarskim mógł zostawał czeladnik dopiero po kilku latach pomagając mistrzowi przy procesie warzenia.