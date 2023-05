Marc Gual strzelił gola Legii, ale się nie cieszył. Hiszpan nie chciał podpaść kibicom swojego przyszłego klubu. Fani Jagi zniesmaczeni

Legia - Jagiellonia 5:1. Marc Gual nie cieszył się z gola

Gual dopiero od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Legii, ale na razie gra dla Jagiellonii, Klub z Białegostoku płaci mu wcale niemałą pensję, to w Białymstoku znalazł możliwość gry, kiedy zawieszono rozgrywki na Ukrainie i to wreszcie w barwach Jagiellonii się wypromował, znajdując uznanie w oczach szefów Legii, którzy zdecydowali się mu zaoferować lukratywny, zapewne kontrakt,

Marc Gual zadziwił nawet ekspertów futbolowych

Tym bardziej raziło to, że przy Łazienkowskiej olał kibiców swojego obecnego klubu, którzy traktują bardzo prestiżowo potyczki z Legią. Jak zwykle w sporej liczbie zapełnili sektor gości i głośno wspierali swój zespół, licząc na niespodziankę. Fani Jagi poczuli się jednak zażenowani zachowaniem Guala, ale nie tylko oni. Futbolowi eksperci - Andrzej Juskowiak, czy Tomasz Wieszczycki na antenie Canal + także podkreślali, że brak radości po golach jest zrozumiały w stosunku do klubu, w którym się już kiedyś grało, natomiast w tym wypadku jest to co najmniej dziwne i pokraczne.