Jagiellonia znów liderem. Tak wyglądał doping piłkarskiej twierdzy przy Słonecznej w meczu ze Stalą Mielec

Jagiellonia Białystok - Stal Mielec. Dominacja i skuteczność

Kolejne święto przy ulicy Słonecznej. Jagiellonia Białystok wraca na fotel lidera dzięki zwycięstwu ze Stalą Mielec. Mimo późnego jesiennego wieczora kibice nie zawiedli i zgromadzili się na trybunach, by kibicować swoim ulubieńcom. Łącznie na stadionie zasiadło 8921 osób.

Niska temperatura nie przeszkodziła w gorącym dopingu, a piłkarze Jagiellonii Białystok odwdzięczyli się z nawiązką. Stadion przy Słonecznej po raz kolejny okazał się twierdzą nie do zdobycia dla ekstraklasowego przeciwnika. Zwycięstwo w świetnym styl, bez straty gola, jednocześnie trafiając do bramki rywala czterokrotnie. Domowy bilans tego sezonu to 7 meczów i 7 zwycięstw. Goli strzelonych 22, stracone tylko 5.

Miesiąc miodowy dla kibica Jagi trwa, a kolekcję wzbogaca kolejny gol z rzutu wolnego Bartłomieja Wdowika. Zobacz nastroje i reakcję kibiców zgromadzonych na stadionie: