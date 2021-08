Jagiellonia - Raków 3:0. Trenerzy Ireneusz Mamrot i Marek Papszun oceniają spotkanie

MAREK PAPSZUN (Raków): Nie zwykliśmy przegrywać. Bodaj 20 ostatnich meczów nie przegraliśmy, więc jesteśmy nieprzyzwyczajeni w ostatnim czasie do tego. Jesteśmy zmartwieni nie tylko porażką, jej rozmiarami, ale i naszą postawą w pierwszej połowie. Nie przystoi nam tak grać i musimy wyciągnąć wnioski.

Wystawiłem taki zespół, a nie inny i na pewno cześć zawodników miała ciężko. Debiutowali w ekstraklasie i nie był to łatwy mecz w takiej konfiguracji personalnej. Z drugiej strony, muszą sobie radzić, bo są zawodnikami Rakowa. Wiemy też, co mamy do poprawy i ile pracy jeszcze przed nami.

Zasłużone zwycięstwo Jagiellonii, szczególnie przez tę pierwszą połowę. Nie jest łatwo z nami wygrać, a Jagiellonia dziś to zrobiła.

Czytaj też: Jagiellonia - Raków 3:0. Oceniamy Żółto-Czerwonych: Świetny mecz kapitana